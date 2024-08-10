В Лубнах будут судить женщину, которая систематически обворовывала знакомого и втянула его в кредиты

Сумма нанесенного женщиной ущерба превышает 55 тысяч гривен.

В Лубнах в суд передано дело 31-летней женщины, которая обвиняется в серии краж и других уголовных правонарушений, произошедших во время военного положения. Об этом сообщает начальник Лубенского райотдела полиции Евгений Карпец.

Согласно материалам дела, женщина систематически обворовывала своего знакомого, пользуясь комбинацией для входа в его Интернет-банкинг. Она регулярно перечисляла средства на свой счет и оформляла кредиты на потерпевшего без его ведома. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 55 тысяч гривен.

Женщина обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса Украины, включая ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения), ч. 1 и 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем), ч. 1 и 2 ст. 200 (незаконные действия с платежными карточками и документами), ч. 1 и 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Следователи Лубенщины, под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

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