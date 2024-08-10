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У Лубнах судитимуть жінку, яка систематично обкрадала знайомого та втягнула його в кредити

23:18, 10 серпня 2024
Сума завданих жінкою збитків перевищує 55 тисяч гривень.
У Лубнах судитимуть жінку, яка систематично обкрадала знайомого та втягнула його в кредити
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У Лубнах до суду передано справу 31-річної жінки, яка звинувачується у серії крадіжок та інших кримінальних правопорушень, що сталися під час воєнного стану. Про це повідомляє начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець.

Згідно з матеріалами справи, жінка систематично обкрадала свого знайомого, користуючись комбінацією для входу в його Інтернет-банкінг. Вона регулярно перераховувала кошти на свій рахунок і оформлювала кредити на потерпілого без його відома. Загальна сума завданих збитків перевищує 55 тисяч гривень.

Жінка обвинувачується за низкою статей Кримінального кодексу України, включаючи ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану), ч. 1 та 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем), ч. 1 та 2 ст. 200 (незаконні дії з платіжними картками та документами), ч. 1 та 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Слідчі Лубенщини, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування і направили обвинувальний акт до суду. Якщо вину жінки буде доведено, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.

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