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Пішла з життя колишня генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицькі

17:49, 10 серпня 2024
Колишня CEO YouTube Сьюзан Войчицькі померла у віці 56 років після тривалої боротьби з раком.
Пішла з життя колишня генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицькі
Джерело фото: Facebook / Dennis Troper
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У суботу, 10 серпня, на 56-му році життя померла колишня генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицькі, яка протягом двох років боролася з онкологічною хворобою. Про це повідомили генеральний директор Google Сундар Пічаї та чоловік Войчицькі, Денніс Тропер.

«З глибоким сумом ділюся новиною про те, що помер Susan Wojcicki Моя кохана дружина 26 років і мама п'ятьох наших дітей покинула нас сьогодні після 2 років життя з недрібкоклітинним раком легенів. Сьюзан була не просто моєю найкращою подругою та партнером у житті, але й геніальним розумом, люблячою мамою та дорогою подругою для багатьох. Її вплив на нашу сім'ю та світ був неосяжним. Ми розбите серце, але вдячні за час, який ми провели з нею. Будь ласка, думайте про нашу сім'ю, коли ми проводимо цей важкий час», — написав Тропер.

Сундар Пічаї зазначив, що, попри важкі особисті труднощі останніх двох років, Сьюзан продовжувала працювати над тим, щоб зробити світ кращим, зокрема через благодійність і підтримку досліджень хвороби, яка зрештою забрала її життя.

«Навіть зараз, коли я пишу ці рядки, мені не віриться, що це правда. Сьюзан була однією з найактивніших і найяскравіших людей, яких я коли-небудь зустрічав», — додав Пічаї.

Сьюзан Войчицькі була головною виконавчою директоркою YouTube з лютого 2014 року до 2023 року. Вона була однією з перших співробітників Google і пропрацювала в компанії загалом 25 років.

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