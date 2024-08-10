Ушла из жизни бывшая генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки

Бывшая CEO YouTube Сьюзан Войчицки умерла в возрасте 56 лет после длительной борьбы с раком.

Источник фото: Facebook / Dennis Troper

В субботу, 10 августа, на 56-м году жизни скончалась бывший генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки, которая в течение двух лет боролась с онкологической болезнью. Об этом сообщили генеральный директор Google Сундар Пичаи и муж Войчицки, Деннис Тропер.

«С глубокой скорбью делюсь новостью о том, что умерла Susan Wojcicki Моя любимая жена 26 лет и мама пятерых наших детей покинула нас сегодня после 2 лет жизни с немелкоклеточным раком легких. Сьюзан была не только моей лучшей подругой и партнером в жизни, но и гениальным умом, любящей мамой и дорогим другом для многих. Ее влияние на нашу семью и мир было необъятным. У нас разбито сердце, но мы благодарны за время, которое мы провели с ней. Пожалуйста, думайте о нашей семье, когда мы проводим это трудное время», - написал Тропер.

Сундар Пичаи отметил, что, несмотря на тяжелые личные трудности последних двух лет, Сьюзан продолжала работать над тем, чтобы сделать мир лучше, в частности через благотворительность и поддержку исследований болезни, которая в конечном итоге унесла ее жизнь.

«Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне не верится, что это правда. Сьюзан была одной из самых активных и ярких людей, которых я когда-либо встречал», - добавил Пичаи.

Сьюзан Войчицки была главным исполнительным директором YouTube с февраля 2014 года до 2023 года. Она была одной из первых сотрудников Google и проработала в компании в общей сложности 25 лет.

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