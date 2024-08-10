В Полтаве полиция изъяла пистолет, бейсбольную биту и газовый баллончик у участника ночной драки

Между местными жителями в возрасте 42 и 27 лет возник конфликт, который перерос в драку.

В ночь на субботу на улице Ивана Мазепы в Полтаве произошла драка между двумя мужчинами. Полиция, прибывшие на место происшествия, изъяла у одного из участников пистолет, бейсбольную биту и газовый баллончик. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Как сообщили в полиции, конфликт произошел между местными жителями в возрасте 42 и 27 лет. Во время проверки у старшего мужчины был обнаружен и изъят пистолет с патронами, бейсбольная бита и газовый баллончик.

Открыто уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

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