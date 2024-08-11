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В ближайшие дни в Украину будут обходить дожди и вернется жара

07:00, 11 августа 2024
В Украине на 11-15 августа прогнозируется погода без осадков и температура до 33°.
В ближайшие дни в Украину будут обходить дожди и вернется жара
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В Украине в воскресенье, 11 августа, ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Осадки возможны лишь в Карпатах, где прогнозируются местные небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночная температура составит 12-17°, на юге страны до 22°, днем температура будет колебаться от 22 до 27°, в южных и восточных областях достигнет 33°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киеве и области осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью будет 15-17°, днем 24-26°; по области ночью 12-17°, днем 22-27°.

В начале недели, 12-13 августа, в Украине также не ожидается значительных осадков, кроме возможных кратковременных дождей и гроз в северо-восточных областях 13 августа. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части до 20°; днем 21-26°, на юге и Закарпатье 25-30°.

В Киеве 12-13 августа без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киеве будет 14-16°, днем 23-25°; по области ночью 11-16°, днем 21-26°.

14-15 августа в Украине снова не ожидается значительных осадков, хотя в северо-восточных областях 14 августа возможны кратковременные дожди и грозы. Ночная температура будет колебаться от 10 до 16°, в южной части до 19°; днем температура достигнет 23-29°, на юге, в Закарпатье, 15 августа и в Винницкой области температура может подняться до 31°.

В Киевском регионе 14-15 августа осадков не предвидится. Температура ночью в Киеве будет 13-15°, днем 14 августа 23-25°, 15 августа 26-28°; по области ночью 10-15°, днем 23-28°.

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