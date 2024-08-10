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Житель Львовщины через фишинговый сайт украл 130 тысяч гривен

21:50, 10 августа 2024
27-летний мужчина создал фишинговую ссылку, копировавшую внешний вид сайта одного из известных банковских учреждений.
Житель Львовщины через фишинговый сайт украл 130 тысяч гривен
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В Трускавце Львовской области будут судить мужчину, который через фишинговый сайт мошенничеством завладел средствами волынянина. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что 27-летний мужчина с помощью мобильного телефона он создал фишинговую ссылку, копировавшую внешний вид и содержание сайта одного из банковских учреждений.

В дальнейшем фигурант отправил сообщение со ссылкой на пострадавшего в Viber. Он, в свою очередь, перешел за ним, поскольку принял его за официальный сайт банка.

Таким образом, со счетов мужчины, которые были прикреплены к номеру телефона, списалось более 130 тысяч гривен.

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