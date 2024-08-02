Практика судів
  1. В Україні

Як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання: подробиці

23:30, 2 серпня 2024
Держпраці роз'яснила умови оплати праці в спрощеному режимі.
Як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання: подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань праці роз'яснила, як здійснюється оплата праці працівників у рамках спрощеного режиму регулювання трудових відносин. За умов спрощеного режиму, сторони трудового договору мають можливість на власний розсуд узгоджувати систему оплати праці, норми праці та розмір заробітної плати, за умови, що це не суперечить положенням Кодексу законів про працю України.

При цьому обов'язково необхідно враховувати такі аспекти:

  • Мінімальна заробітна плата: роботодавці зобов'язані дотримуватися законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати, а також забезпечувати надбавки, доплати, премії та інші виплати, передбачені законом.
  • Норми робочого часу та відпочинку: слід дотримуватися законодавчих вимог щодо тривалості робочого часу на тиждень, а також тривалості щотижневого безперервного відпочинку.
  • Права та гарантії: необхідно забезпечити виконання інших прав і гарантій, визначених Кодексом законів про працю України.

Спрощений режим не скасовує обов'язкових соціальних і правових гарантій, що мають бути дотримані в трудових відносинах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оборона фінансується виключно за рахунок українських платників податків, не за рахунок міжнародних партнерів – Кабмін

Представники Уряду наголосили, оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків.

Військовий збір із зарплат і ФОПів може залишитися в проекті про підвищення податків – Гетманцев

Підвищені податки вводяться лише тимчасово на час війни – Данило Гетманцев.

ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня

Поки що претендент на посаду голови ВККС один – представник НАЗК Андрій Пасічник.

Доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО і сайту Вступ-2024 закрито на невизначений строк

2 серпня закривається доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу-2024 та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

Популярність професії юриста впала – більшість вступників хочуть стати психологами

Психологія, менеджмент, філологія і комп’ютерні науки обігнали професію юриста за популярністю серед вступників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду