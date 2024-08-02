Як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання: подробиці

Державна служба України з питань праці роз'яснила, як здійснюється оплата праці працівників у рамках спрощеного режиму регулювання трудових відносин. За умов спрощеного режиму, сторони трудового договору мають можливість на власний розсуд узгоджувати систему оплати праці, норми праці та розмір заробітної плати, за умови, що це не суперечить положенням Кодексу законів про працю України.
При цьому обов'язково необхідно враховувати такі аспекти:
Спрощений режим не скасовує обов'язкових соціальних і правових гарантій, що мають бути дотримані в трудових відносинах.
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