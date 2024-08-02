Як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання: подробиці

Держпраці роз'яснила умови оплати праці в спрощеному режимі.

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Державна служба України з питань праці роз'яснила, як здійснюється оплата праці працівників у рамках спрощеного режиму регулювання трудових відносин. За умов спрощеного режиму, сторони трудового договору мають можливість на власний розсуд узгоджувати систему оплати праці, норми праці та розмір заробітної плати, за умови, що це не суперечить положенням Кодексу законів про працю України.

При цьому обов'язково необхідно враховувати такі аспекти:

Мінімальна заробітна плата: роботодавці зобов'язані дотримуватися законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати, а також забезпечувати надбавки, доплати, премії та інші виплати, передбачені законом.

Норми робочого часу та відпочинку: слід дотримуватися законодавчих вимог щодо тривалості робочого часу на тиждень, а також тривалості щотижневого безперервного відпочинку.

Права та гарантії: необхідно забезпечити виконання інших прав і гарантій, визначених Кодексом законів про працю України.

Спрощений режим не скасовує обов'язкових соціальних і правових гарантій, що мають бути дотримані в трудових відносинах.

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