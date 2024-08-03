Працівник захворів під час виконання суспільно корисних робіт: чи треба оплачувати лікарняні

Держпраці зазначає, що оскільки такі працівники перебувають у трудових відносинах, працюючи за строковими трудовими договорами, і є застрахованими особами, вони мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з урахуванням їх страхового стажу.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, чи оплачується період непрацездатності працівника, котрий захворів під час виконання суспільно корисних робіт.

Зазначається, що на осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Оскільки такі працівники перебувають у трудових відносинах, працюючи за строковими трудовими договорами, і є застрахованими особами, вони мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з урахуванням їх страхового стажу.

Тобто якщо під час суспільно корисних робіт працівник захворів, період його непрацездатності оплачується на загальних підставах, згідно з законодавством.

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