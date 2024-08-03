Работник заболел во время выполнения общественно полезных работ: нужно ли оплачивать больничные

Гоструда отмечает, что поскольку такие работники находятся в трудовых отношениях, работая по срочным трудовым договорам, и являются застрахованными лицами, они имеют право на пособие по временной нетрудоспособности с учетом их страхового стажа.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, оплачивается ли период нетрудоспособности работника, заболевшего при выполнении общественно полезных работ.

На лиц, которые привлекаются к выполнению общественно полезных работ, распространяются требования законодательства в сфере охраны труда и общеобязательного государственного социального страхования.

Поскольку такие работники находятся в трудовых отношениях, работая по срочным трудовым договорам, и являются застрахованными лицами, они имеют право на пособие по временной нетрудоспособности с учетом их страхового стажа.

То есть, если во время общественно полезных работ работник заболел, период его нетрудоспособности оплачивается на общих основаниях, согласно законодательству.

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