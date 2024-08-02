Как оплачивается работа работников при упрощенном режиме регулирования: подробности

Гоструда разъяснила условия оплаты труда в упрощенном режиме.

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, как осуществляется оплата труда работников в рамках упрощенного режима регулирования трудовых отношений. В условиях упрощенного режима, стороны трудового договора имеют возможность по своему усмотрению согласовывать систему оплаты труда, нормы труда и размер заработной платы, при условии, что это не противоречит положениям Кодекса законов о труде Украины.

При этом обязательно необходимо учитывать следующие аспекты:

Минимальная заработная плата: работодатели обязаны соблюдать законодательно установленный уровень минимальной заработной платы, а также обеспечивать надбавки, доплаты, премии и другие выплаты, предусмотренные законом.

Нормы рабочего времени и отдыха: следует соблюдать законодательные требования относительно продолжительности рабочего времени в неделю, а также продолжительности еженедельного непрерывного отдыха.

Права и гарантии: необходимо обеспечить выполнение других прав и гарантий, определенных Кодексом законов о труде Украины.

Упрощенный режим не отменяет обязательных социальных и правовых гарантий, которые должны быть соблюдены в трудовых отношениях.

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