Как оплачивается работа работников при упрощенном режиме регулирования: подробности

Государственная служба Украины по вопросам труда разъяснила, как осуществляется оплата труда работников в рамках упрощенного режима регулирования трудовых отношений. В условиях упрощенного режима, стороны трудового договора имеют возможность по своему усмотрению согласовывать систему оплаты труда, нормы труда и размер заработной платы, при условии, что это не противоречит положениям Кодекса законов о труде Украины.
При этом обязательно необходимо учитывать следующие аспекты:
Упрощенный режим не отменяет обязательных социальных и правовых гарантий, которые должны быть соблюдены в трудовых отношениях.
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