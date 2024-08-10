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У Костянтинівці завершили розбір завалів ТЦ: через російську атаку загинуло 14 людей

20:08, 10 серпня 2024
З восьми невстановлених тіл фахівцям вдалося ідентифікувати п’ять.
У Костянтинівці завершили розбір завалів ТЦ: через російську атаку загинуло 14 людей
Фото: ДСНС
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У Костянтинівці Донецької області завершили розбір завалів торгового центра після обстрілу рф 9 серпня. Загинули 14 осіб, поранень зазнали 44 людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Із восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п'ять: трьох жінок та двох дітей - дівчат 2012 та 2014 року народження. Залишилося ідентифікувати трьох осіб.

На місці проведення робіт рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

Для ретельного документування воєнного злочину рф створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники поліції та СБУ. 

Як ми писали, прифронтова Костянтинівка постраждала внаслідок російського обстрілу. Зафіксовано влучання у ТЦ, супермаркет, також постраждало відділення "Нової пошти". 

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