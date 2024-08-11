На Київщині внаслідок ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і 4-річна дитина

Також троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина.

На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки у неділю, 11 серпня, загинули мирні жителі. Чоловік і дитина, якій, було лише 4 роки, загинули у Броварському районі. Про це повідомили у ДСНС України.

«Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі.

Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими», - повідомили у ДСНС.

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