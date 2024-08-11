Когда заработает онлайн-бракосочетание в Дії – что сейчас известно

Бета-тестирование брака онлайн в разгаре.

Как сообщили в Дії, бета-тестирование брака онлайн в разгаре – пары уже женятся в смартфоне одними из первых в мире.

«Имеем отзыв от действенных супругов Елены и Ильи, которые присоединились к бета-тестированию сервиса в Дії и официально зарегистрировали брак. Для проведения церемонии пара выбрала самое уютное место – дом. А свидетелем счастливейшего мгновения был их котик. Церемония прошла быстро — за 15 минут, без ожиданий и поездок в учреждения», - говорят в Дії.

Сервис в Дії разрабатывается Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины, Государственным предприятием «Национальные информационные системы», цифровым ДРАЦСом, Государственной миграционной службой, АО «Укрпочта» при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, что выполняется Фондом Восточная Европа. Техническим партнером выступила компания Сisco, которая в рамках подписанного с Минцифрой меморандума предоставила решение для видеоконференций Cisco Webex.

В настоящее время отмечается, что бета-тестирование брака онлайн еще продолжается.

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