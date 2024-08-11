У Запорізькій області будують шість підземних шкіл – перші планують відкрити у жовтні

Підземні школи будуть не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах.

Ілюстраційне зображення: Харківський міський голова Ігор Терехов

У Запорізькій області наразі одночасно будують шість підземних шкіл, перші заклади планують відкрити у жовтні. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Наразі одночасно будуємо 6 підземних шкіл. Деякі – на стадії високої готовності, інші — на початкових етапах. Плануємо відкрити перші школи наприкінці жовтня», - зазначив очільник ОВА.

За його словами, підземні школи будуть не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах.

«Безпечні школи — це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання», - зазначив Федоров.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін готує технічні рішення для забезпечення офлайн-навчання в школах протягом року.

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