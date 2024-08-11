Практика судів
  1. В Україні

У Запорізькій області будують шість підземних шкіл – перші планують відкрити у жовтні

10:06, 11 серпня 2024
Підземні школи будуть не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах.
У Запорізькій області будують шість підземних шкіл – перші планують відкрити у жовтні
Ілюстраційне зображення: Харківський міський голова Ігор Терехов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запорізькій області наразі одночасно будують шість підземних шкіл, перші заклади планують відкрити у жовтні. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Наразі одночасно будуємо 6 підземних шкіл. Деякі – на стадії високої готовності, інші — на початкових етапах. Плануємо відкрити перші школи наприкінці жовтня», - зазначив очільник ОВА.

За його словами, підземні школи будуть не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах.

«Безпечні школи — це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання», - зазначив Федоров.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін готує технічні рішення для забезпечення офлайн-навчання в школах протягом року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Визнання вини у дезертирстві не дозволяє суду обмежитись лише допитом, якщо інкриміновані обставини засуджений не підтверджує – Верховний Суд

Верховний Суд скасував вироки судів, бо заява військовослужбовця про повне визнання вини у самовільному залишенні військової частини фактично не відповідала змісту наданих місцевому суду показань, які містили заперечення як проти суб’єктивних обставин, так і об’єктивних.

У РСУ та ВРП розповіли, чому до ідеї запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у справах про воєнні та військові злочини є зауваження

Визначенню спеціалізації з розгляду справ про воєнні та військові злочини можуть завадити проблеми в суддівських колективах на загальна нестача суддів.

Як Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС про призначення на посади суддів

З 1 січня по 1 серпня ВРП внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року, на розгляді залишаються ще 53 рекомендації ВККС.

Більшість діючих судів забезпечені генераторами та грошима для закупівлі пального – ДСА

Державна судова адміністрація прозвітувала про стан забезпечення судів генераторами та пальним.

Відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови

Цифрова команда уряду потурбувалася про те, щоб представники певних організацій могли забронюватися через Дію за добу, але особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, які мають право на відстрочку, повинні знов і знов ходити до ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду