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Кабмін пропонує ввести новий вид санкцій у виді заборони доступу до веб-сайтів

07:43, 20 серпня 2024
Вводиться новий вид секторальних санкцій – заборона доступу до веб-сайтів.
Кабмін пропонує ввести новий вид санкцій у виді заборони доступу до веб-сайтів
Джерело фото: ccl.org.ua
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В Україні можуть ввести нові види санкцій, серед яких буде заборона доступу до веб-сайтів. Відповідний законопроект 11492 Уряд зареєстрував 19 серпня у Верховній Раді. Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Уряд підтримав законопроект, за яким українські компанії не зможуть користуватися програмами, які створили в росії або пов’язані з нею компанії. Також заблокують сайти й сервіси, що загрожують нацбезпеці. Крім того, пропонують заборонити доступ до сайтів, які належать людям чи організаціям, що перебувають під санкціями.

Отже, законопроект передбачає внесення змін до закону про санкції, визначивши нові види секторальних санкцій, зокрема:

  • заборона поширення та використання на території України юридичним особам програмних продуктів, їх складових походженням з іноземної держави до якої застосовано санкції, або розробником чи суб’єктом авторського права яких є юридична (фізична) особа - резидент такої іноземної держави або юридична особа, частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави, або юридична особа, яка перебуває під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи - нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність, програмних продуктів, їх складових розробниками чи суб’єктом авторського права яких є іноземні юридичні чи фізичні особи, до яких застосовано санкції, а також програмних продуктів, створених з використанням вихідного або об’єктного коду програмних продуктів, їх складових на які поширюються санкції;
  • заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах.

Автор: Наталя Мамченко 

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