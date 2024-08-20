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Резонансное убийство балетмейстерки в Харькове: дело ее мужа передали в суд

09:26, 20 августа 2024
Мужчину подозревают в убийстве жены-балетмейстерки на почве ревности: он ударил ее ножом, а затем расчленил.
Резонансное убийство балетмейстерки в Харькове: дело ее мужа передали в суд
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В суд передали обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве жены-балетмейстерки на почве ревности: он ударил ее ножом, а затем расчленил. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Указано, что преступление произошло в феврале 2024 года. К правоохранителям обратилась мать главной балетмейстерки харьковского театра, сообщив, что ее 37-летняя дочь исчезла: она не отвечала на звонки, а в мессенджере отвечала странно, не похоже на себя.

Выяснилось, что пропавшая женщина хотела развестись с мужчиной, поэтому они решили пожить отдельно. За два дня до обращения матери в полицию муж приехал к жене, чтобы якобы забрать личные вещи. Впрочем, просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что после его визита балетмейстерка никуда не выходила.

Через несколько дней мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что подозревал жену в измене, поэтому периодически отслеживал ее в мессенджере.

«Это стало одной из причин убить свою жену. Во время ссоры он нанес ей ножевое ранение в коридоре, расчленил тело и сложил остатки в чемодан и пакет. В дальнейшем все убрал и вымыл квартиру. После этого поехал к посадке и закопал пакет с остатками тела. В дальнейшем в заброшенном погребе в дачном кооперативе пытался сжечь тело женщины. После убийства мужчина имитировал, что жена до сих пор жива. Он возил телефон по городу и отвечал на сообщения», - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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