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Резонансне вбивство балетмейстерки у Харкові: справу щодо її чоловіка передали до суду

09:26, 20 серпня 2024
Чоловіка підозрюють у вбивстві дружини-балетмейстерки на ґрунті ревнощів: він вдарив її ножем, а потім розчленував.
Резонансне вбивство балетмейстерки у Харкові: справу щодо її чоловіка передали до суду
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До суду передали обвинувальний акт стосовно чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини-балетмейстерки на ґрунті ревнощів: він вдарив її ножем, а потім розчленував. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Вказано, що злочин відбувся у лютому 2024 року. До правоохоронців звернулась матір головної балетмейстерки харківського театру, повідомивши, що її 37-річна донька зникла: вона не відповідала на дзвінки, а в месенджері відповідала дивно, не схоже на себе.

З’ясувалося, що зникла жінка хотіла розлучитися з чоловіком, тому вони вирішили пожити окремо. За два дні до звернення матері в поліцію, чоловік приїхав до дружини, щоб нібито забрати особисті речі. Втім, переглянувши камери відеоспостереження правоохоронці з'ясували, що після його візиту балетмейстерка нікуди не виходила. 

За кілька днів чоловік зізнався у злочині. Він розповів, що підозрював дружину у зраді, тому періодично відстежував її у месенджері.

«Це стало однією з причин вбити власну дружину. Під час сварки він наніс їй ножове поранення у коридорі, розчленував тіло та склав рештки у валізу і пакет. Надалі все прибрав та вимив квартиру. Після цього поїхав до посадки та закопав пакет з рештками тіла. Надалі у покинутому льосі в дачному кооперативі намагався спалити тіло жінки. Після вбивства чоловік імітував, що дружина й досі жива. Він возив телефон містом та відповідав на повідомлення»й, - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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