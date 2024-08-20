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Дональд Трамп назвав умову, за якої прийме поразку на виборах президента США

09:08, 20 серпня 2024
Трамп не буде оскаржувати поразку, але за умови, що вважатиме голосування чесним.
Дональд Трамп назвав умову, за якої прийме поразку на виборах президента США
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Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що у разі поразки погодиться з результатами виборів, якщо вважатиме їх «вільними та чесними». Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу CBS.

«Я думаю, якщо я програю, ця країна впаде в такий штопор, подібний якому вона ще ніколи раніше не бачила - як у 1929 році, - але якщо я зроблю (програю - ред.), і вибори будуть вільними і чесними, я безумовно, прийму їх результати», - зазначив Трамп.

При цьому CBS зазначає, що республіканець не робив цього, коли програв президентські вибори 2020 року нинішньому президенту США Джо Байдену.

Трамп додав, що не оскаржуватиме результати виборів, якщо вважатиме їх справедливими.

«Якщо я побачу, що у нас будуть чесні та вільні вибори, а я сподіваюся, що зможу це сказати, - ви не побачите більш благородної людини, ніж я. Я благородна людина», - заявив він.

Також на думку Трампа, «за останні чотири роки було зроблено кроки, які зроблять» майбутні вибори президента в листопаді «вільними та справедливими».

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