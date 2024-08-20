Дональд Трамп назвал условие, при котором примет поражение на выборах президента США

Трамп не будет оспаривать поражение, но при условии, что сочтет голосование честным.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае поражения согласится с результатами выборов, если сочтет их «свободными и честными». Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, если я проиграю, эта страна упадет в такой штопор, подобный которому она еще никогда раньше не видела – как в 1929 году, – но если я сделаю (проиграю – ред.), и выборы будут свободными и честными, я безусловно , приму их результаты», - отметил Трамп.

При этом CBS отмечает, что республиканец не делал этого, проиграв президентские выборы 2020 года нынешнему президенту США Джо Байдену.

Трамп добавил, что не будет оспаривать результаты выборов, если сочтет их справедливыми.

«Если я увижу, что у нас будут честные и свободные выборы, а я надеюсь, что смогу это сказать – вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек», – заявил он.

Также, по мнению Трампа, «за последние четыре года были сделаны шаги, которые сделают» предстоящие выборы президента в ноябре «свободными и справедливыми».

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