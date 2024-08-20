Амстердам запретил госслужащим пользоваться Telegram из-за риска шпионажа

Государственным служащим пользоваться мессенджером на рабочих телефонах из-за угроз шпионажа и использования в преступных целях.

Власти города Амстердам запретили государственным служащим пользоваться мессенджером Telegram на рабочих телефонах из-за угроз шпионажа и использования в преступных целях. Об этом сообщает BNR.

Указывается, что запрет был введен в конце апреля, но публично об этом не объявляли.

Представитель муниципалитета Амстердама Александр Шольтес заявил, что Telegram стал «убежищем для хакеров, киберпреступников и торговцев наркотиками».

Издание отмечает, что в последние годы мессенджер часто попадал в новости из-за торговли наркотиками и огнестрельным оружием. В прошлом году член городского совета Амстердама даже призвал запретить Telegram на национальном уровне, поскольку приложение может использоваться для вербовки уязвимых молодых людей в террористических целях.

Город Амстердам также обеспокоен возможным шпионажем через приложение.

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