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Амстердам заборонив держслужбовцям користуватися Telegram через ризик шпигунства

08:50, 20 серпня 2024
Державним службовцям користуватися месенджером на робочих телефонах через загрози шпигунства та використання у злочинних цілях.
Амстердам заборонив держслужбовцям користуватися Telegram через ризик шпигунства
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Влада міста Амстердам заборонила державним службовцям користуватися месенджером Telegram на робочих телефонах через загрози шпигунства та використання у злочинних цілях. Про це повідомляє BNR.

Вказується, що заборона була запроваджена наприкінці квітня, але публічно про це не оголошували.

Представник муніципалітету Амстердама Александр Шольтес заявив, що Telegram став «притулком для хакерів, кіберзлочинців та торговців наркотиками».

Видання зазначає, що останніми роками месенджер часто потрапляв у новини через торгівлю наркотиками та вогнепальною зброєю. Минулого року член міської ради Амстердама навіть закликав заборонити Telegram на національному рівні, оскільки додаток може використовуватися для вербування уразливих молодих людей з терористичною метою.

Місто Амстердам також стурбоване можливим шпигунством через додаток.

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