У Мирнограді та Селидовому продовжили комендантську годину

З 19 серпня комендантська година буде діяти з 15:00 до 11:00 наступного дня.

Джерело фото: News Telegraf

У Мирнограді та Селидовому на Донеччині тривалість комендантської години подовжили. Тепер комендантська година буде діяти з 15:00 до 11:00 наступного дня.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00. Нові правила почнуть діяти завтра, 19 серпня», – зазначив Філашкін.

Він закликав мешканців міст дотримуватися нових обмежень та не наражати себе на небезпеку.

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