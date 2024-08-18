Українські військові вперше взяли участь у параді до Дня воїнів у Торонто

Запрошення України є підтвердженням міцної дружби між країнами.

Джерело фото: Facebook / Oleh Nikolenko

У неділю, 18 серпня, українські військові вперше в історії приєдналися до параду до Дня воїнів, що відбувся в столиці Канади, місті Торонто. Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

«Українські військовослужбовці. Наші захисники. Український прапор. Синьо-жовті кольори свободи. У найбільшому місті Канади. Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт», – написав дипломат.

Ніколенко висловив подяку українським військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за можливість долучитися до заходу.

«Україна бореться не лише за свою свободу, але і свободу демократичного світу. Шануємо наших воїнів, дякуємо їм за захист», – наголосив він.

Парад до Дня воїнів проводиться в Торонто з 1921 року і вшановує чоловіків та жінок, які служать у збройних силах Канади. Запрошення України до участі цього року стало символом міцної дружби між країнами, підкреслив генконсул.

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