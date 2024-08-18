Украинские военные впервые приняли участие в параде ко Дню воинов в Торонто

Приглашение Украины является подтверждением крепкой дружбы между странами.

Источник фото: Facebook / Oleh Nikolenko

В воскресенье, 18 августа, украинские военные впервые в истории присоединились к параду ко Дню воинов, который состоялся в столице Канады, городе Торонто. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко.

«Украинские военнослужащие. Наши защитники. Украинский флаг. Сине-желтые цвета свободы. В самом большом городе Канады. Очень горжусь, что нам удалось воплотить этот важный проект», - написал дипломат.

Николенко выразил благодарность украинским военнослужащим за участие, а также руководству Canadian National Exhibition за возможность присоединиться к мероприятию.

«Украина борется не только за свою свободу, но и свободу демократического мира. Уважаем наших воинов, благодарим их за защиту», - подчеркнул он.

Парад ко Дню воинов проводится в Торонто с 1921 года и чествует мужчин и женщин, которые служат в вооруженных силах Канады. Приглашение Украины к участию в этом году стало символом крепкой дружбы между странами, подчеркнул генконсул.

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