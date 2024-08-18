Швейцария объявила конкурс на лучшую идею по очистке озер от боеприпасов

Министерство обороны Швейцарии готово выплатить 50 тысяч франков (более 57 тысяч долларов) за самую эффективную идею по очистке озер от старых боеприпасов. Об этом сообщает BBC.
В течение многих лет швейцарские военные использовали озера как свалки для опасных отходов, считая, что глубины водоемов являются безопасным местом для утилизации боеприпасов. Известно, что в Фирвальдштеттском озере хранится около 3300 тонн боеприпасов, а в Невшательском - примерно 4500 тонн.
Некоторые из этих боеприпасов лежат на глубине 150-220 метров, но часть может находиться на глубине всего 6-7 метров. Теперь швейцарские власти ищут решение, как безопасно изъять эти опасные предметы.
Министерство обороны предлагает разделить призовой фонд между тремя лучшими предложениями, которые будут учитывать как безопасность, так и экологические аспекты. Однако ожидается, что реализация операции по очистке озер может обойтись в миллиарды франков.
Ранее, в 2005 году, была проведена оценка возможных методов утилизации, но все предложенные варианты оказались опасными для экосистем озер, что затрудняет решение этой проблемы.
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