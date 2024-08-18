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Швейцария объявила конкурс на лучшую идею по очистке озер от боеприпасов

18:50, 18 августа 2024
Призовой фонд за лучшую идею составляет более 57 тысяч долларов.
Швейцария объявила конкурс на лучшую идею по очистке озер от боеприпасов
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Министерство обороны Швейцарии готово выплатить 50 тысяч франков (более 57 тысяч долларов) за самую эффективную идею по очистке озер от старых боеприпасов. Об этом сообщает BBC.

В течение многих лет швейцарские военные использовали озера как свалки для опасных отходов, считая, что глубины водоемов являются безопасным местом для утилизации боеприпасов. Известно, что в Фирвальдштеттском озере хранится около 3300 тонн боеприпасов, а в Невшательском - примерно 4500 тонн.

Некоторые из этих боеприпасов лежат на глубине 150-220 метров, но часть может находиться на глубине всего 6-7 метров. Теперь швейцарские власти ищут решение, как безопасно изъять эти опасные предметы.

Министерство обороны предлагает разделить призовой фонд между тремя лучшими предложениями, которые будут учитывать как безопасность, так и экологические аспекты. Однако ожидается, что реализация операции по очистке озер может обойтись в миллиарды франков.

Ранее, в 2005 году, была проведена оценка возможных методов утилизации, но все предложенные варианты оказались опасными для экосистем озер, что затрудняет решение этой проблемы.

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