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Швейцарія оголосила конкурс на кращу ідею з очищення озер від боєприпасів

18:50, 18 серпня 2024
Призовий фонд за найкращу ідею складає понад 57 тисяч доларів.
Швейцарія оголосила конкурс на кращу ідею з очищення озер від боєприпасів
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Міністерство оборони Швейцарії готове виплатити 50 тисяч франків (понад 57 тисяч доларів) за найефективнішу ідею щодо очищення озер від старих боєприпасів. Про це повідомляє BBC.

Протягом багатьох років швейцарські військові використовували озера як звалища для небезпечних відходів, вважаючи, що глибини водойм є безпечним місцем для утилізації боєприпасів. Відомо, що у Фірвальдштеттському озері зберігається близько 3300 тонн боєприпасів, а в Невшательському – приблизно 4500 тонн.

Деякі з цих боєприпасів лежать на глибині 150-220 метрів, але частина може знаходитися на глибині лише 6-7 метрів. Тепер швейцарська влада шукає рішення, як безпечно вилучити ці небезпечні предмети.

Міністерство оборони пропонує розділити призовий фонд між трьома найкращими пропозиціями, які враховуватимуть як безпеку, так і екологічні аспекти. Проте очікується, що реалізація операції з очищення озер може обійтися в мільярди франків.

Раніше, у 2005 році, було проведено оцінку можливих методів утилізації, але всі запропоновані варіанти виявилися небезпечними для екосистем озер, що ускладнює вирішення цієї проблеми.

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