Міноборони ввело нові правила подання та розгляду рапортів військових – основні зміни

Тепер час відповіді на рапорт не повинен перевищувати 14 днів, а для деяких термінових питань – двох днів.

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Міністерство оборони запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових. Як зазначають у відомстві, нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів.

Основні нововведення:

- Чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна.

- Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.

- Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

- Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.

- Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

Як наголосили у Міноборони, жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони заборонило встановлювати додаткові вимоги до рапортів, як-то розмір полів, відступів, шрифтів чи колір чорнила.

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