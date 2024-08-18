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У геймерських відеокарт Nvidia, Intel та AMD з'явиться новий конкурент

20:10, 18 серпня 2024
Британська ARM може стати четвертим гравцем на ринку відеокарт для геймерів.
У геймерських відеокарт Nvidia, Intel та AMD з'явиться новий конкурент
Джерело фото: Arm
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Британська компанія ARM може приєднатися до числа виробників споживчих відеокарт. За даними порталу PC Gamer, ARM розробляє власну лінійку графічних процесорів, орієнтованих на геймерів.

Згідно з чутками, компанія активно шукає фахівців у цій галузі – на ринок потрібні близько ста професіоналів. Деякі з них вже працюють над проєктом у лабораторії ARM в Ізраїлі. Основний фокус компанії – створення продуктів для геймерів, що може значно змінити баланс сил на ринку.

ARM вже має досвід роботи з графічними процесорами – вона відома своєю архітектурою та мобільною графікою, зокрема серіями Mali та Immortalis. Однак вихід на ринок дискретних відеокарт – новий виклик для компанії. Поки що невідомо, чи зможе ARM запропонувати конкурентоспроможний продукт.

Якщо інформація підтвердиться, ARM стане четвертим гравцем на ринку відеокарт для геймерів, де вже домінують NVIDIA, AMD і Intel. До речі, Intel вийшла на цей сегмент нещодавно, близько двох років тому, що підтверджує перспективність ринку.

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