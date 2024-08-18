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У геймерских видеокарт Nvidia, Intel и AMD появится новый конкурент

20:10, 18 августа 2024
Британская ARM может стать четвертым игроком на рынке видеокарт для геймеров.
У геймерских видеокарт Nvidia, Intel и AMD появится новый конкурент
Источник фото: Arm
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Британская компания ARM может присоединиться к числу производителей потребительских видеокарт. По данным портала PC Gamer, ARM разрабатывает собственную линейку графических процессоров, ориентированных на геймеров.

Согласно слухам, компания активно ищет специалистов в этой области - на рынок требуются около ста профессионалов. Некоторые из них уже работают над проектом в лаборатории ARM в Израиле. Основной фокус компании - создание продуктов для геймеров, что может значительно изменить баланс сил на рынке.

ARM уже имеет опыт работы с графическими процессорами - она известна своей архитектурой и мобильной графикой, в частности сериями Mali и Immortalis. Однако выход на рынок дискретных видеокарт - новый вызов для компании. Пока неизвестно, сможет ли ARM предложить конкурентоспособный продукт.

Если информация подтвердится, ARM станет четвертым игроком на рынке видеокарт для геймеров, где уже доминируют NVIDIA, AMD и Intel. Кстати, Intel вышла на этот сегмент недавно, около двух лет назад, что подтверждает перспективность рынка.

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