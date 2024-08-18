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На Сумщине вводятся пропуски в приграничные населенные пункты

16:52, 18 августа 2024
По словам начальника Сумской ГВА, на областном уровне разворачивают систему пропусков для тех, кто там проживает, кому есть необходимость туда поехать к родителям.
На Сумщине вводятся пропуски в приграничные населенные пункты
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На Сумщине вводят систему пропусков для тех, кто хочет ехать в приграничные населенные пункты, откуда эвакуируют людей. Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, которого цитирует Укринформ.

«Мы фиксируем попытки, когда люди (которые раньше эвакуировались – ред.) едут в свои родные стены, однако таких небольшое количество. Мы всячески их от этого отговариваем.

Кроме того, на областном уровне мы разворачиваем целую систему пропусков для тех, кто там проживает, кому есть необходимость туда поехать к родителям, все обстоятельства изучаются отдельно. Хотя мы всячески советуем не подвергать себя опасности», - отметил Дрозденко.

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