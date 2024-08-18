На Сумщині запроваджують перепустки до прикордонних населених пунктів

За словами начальника Сумської МВА, на обласному рівні розгортають систему перепусток для тих, хто там проживає, кому є потреба туди поїхати до батьків.

На Сумщині запроваджують систему перепусток для тих, хто хоче їхати у прикордонні населені пункти, звідки евакуюють людей. Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, якого цитує Укрінформ.

«Ми фіксуємо спроби, коли люди (які раніше евакуювалися – ред.) їдуть у свої рідні стіни, проте таких невелика кількість. Ми всіляко їх від цього відмовляємо.

Крім того, на обласному рівні ми розгортаємо цілу систему перепусток для тих, хто там проживає, кому є потреба туди поїхати до батьків, всі обставини вивчаються окремо. Хоча ми всіляко радимо не наражати себе на небезпеку», - зазначив Дрозденко.

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