Позбавити зрадників держнагород можна буде через суд – заявив Стефанчук

За словами Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, це не буде огульне «шашкомахатєльство».

Джерело фото: Дмитро Ларін / УП

В Україні буде буде створена спеціальна комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород. Це буде чітка та зрозуміла процедура і на підставі судового рішення особа буде позбавлятися звання чи нагороди.

Про це в інтерв’ю загальнонаціональному телемарафону «Єдині новини» повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Стосовно законопроєкту про позбавлення державних нагород колаборантів та зрадників важливо, що він поданий відповідно до того, що всі ці речі будуть можливим лише у разі судових вироків. Це не буде огульне «шашкомахатєльство». Це буде чітка, прозора процедура», – сказав Стефанчук.

Він відзначив, що законопроєкт виписаний дуже зрозуміло і імплементує основні положення щодо позбавлення державних нагород, починаючи від Героя України, різних заслужених звань.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Раді зареєстрували законопроєкт про позбавлення державних нагород підсанкційних осіб.

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