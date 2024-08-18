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Лишить предателей госнаград можно будет через суд – заявил Стефанчук

16:34, 18 августа 2024
По словам Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, это не будет огульное «шашкомахательство».
Лишить предателей госнаград можно будет через суд – заявил Стефанчук
Источник фото: Дмитрий Ларин / УП
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В Украине будет создана специальная комиссия, которая будет устанавливать лица тех, кого нужно лишить государственных наград. Это будет четкая и понятная процедура и на основании судебного решения лицо будет лишаться звания или награды.

Об этом в интервью общенациональному телемарафону «Единые новости» сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Что касается законопроекта о лишении государственных наград коллаборантов и предателей, важно, что он подан в соответствии с тем, что все эти вещи будут возможны только в случае судебных приговоров. Это не будет огульное «шашкомахательство». Это будет четкая, прозрачная процедура», – сказал Стефанчук.

Он отметил, что законопроект выписан очень понятно и имплементирует основные положения по лишению государственных наград, начиная от Героя Украины, разных заслуженных званий.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Раде зарегистрировали законопроект о лишении государственных наград подсанкционных лиц.

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