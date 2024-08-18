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Михаил Радуцкий озвучил, каких изменений ожидать от легализации медицинского каннабиса в Украине

16:16, 18 августа 2024
Украина присоединилась к перечню ведущих стран мира, где разрешено использование таких лекарств.
Михаил Радуцкий озвучил, каких изменений ожидать от легализации медицинского каннабиса в Украине
Источник фото: sluga-narodu.com
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Как писала «Судебно-юридическая газета», 16 августа вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Украина присоединилась к перечню ведущих стран мира, где разрешено использование таких лекарств.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, отныне, по подсчетам Минздрава, 2 млн украинских пациентов смогут по назначению врача получить доступ к лечению препаратами на основе медицинского каннабиса. Это, в частности, военные, онкобольные, пациенты с эпилепсией, паллиативные больные.

По словам Радуцкого, сейчас исполнительная власть завершает принятие подзаконных нормативно-правовых актов, чтобы закон полноценно работал. А Правительство приняло изменения в порядок ввоза и вывоза с территории Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в части перевозок растений конопли.

Отмечается, что лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах мира, в том числе в государствах ЕС, Канаде, Великобритании и США.

Отпуск лекарственных средств на основе медицинского каннабиса в Украине будет возможен исключительно по электронному рецепту врача и согласно медицинским показаниям.

Ранее мы писали, что в Украине будет внедрена электронная информационная система, которая должна обеспечить прозрачное регулирование обращения медицинского каннабиса на каждом из его этапов. Ожидается, что она заработает уже в октябре этого года. Соответствующее постановление приняло Правительство 25 июля.

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