В развлекательном комплексе во Львове во время химического опыта произошел взрыв – среди пострадавших дети

Полиция проводит досудебное расследование.

Во Львове полицейские расследуют уголовное производство по факту взрыва, который произошел во время развлекательного химического опыта. Об этом сообщили в полиции. Отмечается, что в результате взрыва телесные повреждения получили трое детей и аниматор.

Как установили правоохранители, вечером 17 августа в помещении одного из львовских спортивно-развлекательных комплексов во время химического опыта, который проводил аниматор, взорвалась колба с сухим льдом.

В результате происшествия травмировались четыре человека: трое посетителей – двое 9-летних мальчиков, 10-летняя девочка, а также 32-летний аниматор. Они были доставлены в больницу.

По этому факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Сообщается, что проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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