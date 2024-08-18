У розважальному комплексі у Львові під час хімічного досліду стався вибух – серед постраждалих діти

Поліція проводить досудове розслідування.

У Львові поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом вибуху, що стався під час розважального хімічного досліду. Про це повідомили у поліції. Зазначається, що внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали троє дітей та аніматор.

Як встановили правоохоронці, увечері 17 серпня о у приміщенні одного з львівських спортивно-розважальних комплексів під час хімічного досліду, який проводив аніматор, вибухнула колба з сухим льодом.

Внаслідок події травмувались четверо осіб: троє відвідувачів – двоє 9-річних хлопчиків, 10-річна дівчинка, а також 32-річний аніматор. Вони були доставлені у лікарню.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Повідомляється, що проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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