Михайло Радуцький озвучив, яких змін очікувати від легалізації медичного канабісу в Україні

Україна долучилася до переліку провідних країн світу, де дозволено використання таких ліків.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Як писала «Судово-юридична газета», 16 серпня набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Україна долучилася до переліку провідних країн світу, де дозволено використання таких ліків.

За словами голови парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, відтепер, за підрахунками МОЗ, 2 млн українських пацієнтів зможуть за призначенням лікаря отримати доступ до лікування препаратами на основі медичного канабісу. Це, зокрема, військові, онкохворі, пацієнти з епілепсією, паліативні хворі.

За словами Радуцького, наразі виконавча влада завершує ухвалення підзаконних нормативно-правових актів, щоб закон повноцінно запрацював. А Уряд ухвалив зміни до порядку ввезення та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у частині перевезень рослин коноплі.

Зазначається, що ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах світу, зокрема у державах ЄС, Канаді, Великій Британії та США.

Відпуск лікарських засобів на основі медичного канабісу в Україні буде можливий винятково за електронним рецептом лікаря та згідно з медичними показаннями.

Раніше ми писали, що Україні впровадять електронну інформаційну систему, яка має забезпечити прозоре регулювання обігу медичного канабісу на кожному з його етапів. Очікується, що вона запрацює уже у жовтні цього року. Відповідну постанову ухвалив Уряд 25 липня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.