Електронна система, яка забезпечить прозоре регулювання обігу медичного канабісу, запрацює уже у жовтні

Уряд ухвалив постанову про електронну інформаційну систему обліку канабісу.

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В Україні впровадять електронну інформаційну систему, яка має забезпечити прозоре регулювання обігу медичного канабісу на кожному з його етапів. Очікується, що вона запрацює уже у жовтні цього року. Відповідну постанову ухвалив Уряд 25 липня.

Як повідомили у МОЗ, документом затверджено порядок функціонування електронної системи, який передбачає, що усі операції з медичним канабісом мають фіксуватися й обліковуватися упродовж наступного дня після їхнього здійснення. Йдеться про понад 30 видів операцій щодо більш ніж 10 об’єктів обліку.

Серед іншого у системі фіксуватиметься виробництво насіння медичного канабісу, посів, клонування, посадка рослин та садивного матеріалу, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівля, виготовлення ліків, знищення відходів, відпуск в аптеці тощо. Обліку підлягатиме насіння, садивний матеріал, рослини, внутрішньоаптечні заготовки, ліки, відходи тощо.

Крім того, усі види діяльності, пов’язані з медичним канабісом, ліцензуватимуться.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, кожна рослина канабісу, кожна виготовлена з неї одиниця продукту матиме унікальний ідентифікатор, що забезпечить повний контроль над їхнім обігом та дозволить гарантувати якість і безпеку ліків, а також унеможливить несанкціонований обіг.

Власником та адміністратором електронної системи буде Держлікслужба. Проте буде забезпечений обмін даними між нею та іншими державними системами і реєстрами.

Зареєструватися і користуватися системою зможуть суб’єкти обліку (ліцензіати), уповноважені особи Держлікслужби, МОЗ, Нацполіції та СБУ. Доступ до системи буде безоплатним, цілодобовим та здійснюватиметься з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Постанова про електронну інформаційну систему обліку канабісу набирає чинності 16 серпня 2024 року. Очікується, що система запрацює у жовтні 2024 року.

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