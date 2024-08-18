В Мирнограде и Селидовом продлили комендантский час

С 19 августа комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 следующего дня.

Источник фото: News Telegraf

В Мирнограде и Селидово Донецкой области продолжительность комендантского часа продлили. Теперь комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 следующего дня.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа», - отметил Филашкин.

Он призвал жителей городов соблюдать новые ограничения и не подвергать себя опасности.

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