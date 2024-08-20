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Комендантська година у Гірнику та Курахівці на Донеччині діятиме 20 годин на добу

09:44, 20 серпня 2024
Відтепер обмеження на пересування там діятимуть з 15:00 до 11:00.
Комендантська година у Гірнику та Курахівці на Донеччині діятиме 20 годин на добу
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У Донецькій області посилили комендантську годину в селищі Курахівка та місті Гірник. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Посилено комендантську годину в Курахівці та Гірнику Курахівської громади. Відтепер обмеження на пересування там діятимуть з 15:00 до 11:00», — зазначив він.

Філашкін нагадав, що такі ж обмеження вже діють у Мирнограді, Селидовому та Новогродівці.

Голова ОВА вкотре закликав всіх жителів Донбасу, особливо тих, хто живе поруч із лінією фронту, евакуюватися.

Нагадаємо, що жителі Покровська мають два тижні на евакуацію.

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