Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Нужно ли проходить пенсионерам за границей физическую идентификацию о продлении выплат

11:14, 20 августа 2024
К списку основных требований, которых должны соблюдать выехавшие за границу пенсионеры, добавилась ежегодная физическая идентификация.
Нужно ли проходить пенсионерам за границей физическую идентификацию о продлении выплат
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выехавшие за границу украинские пенсионеры должны пройти обязательную идентификацию для продолжения получения выплат. Об этом сообщает «24 канал».

К списку основных требований, которых должны соблюдать выехавшие за границу пенсионеры, добавилась ежегодная физическая идентификация.

Посредством такой процедуры украинские официальные органы подтверждают, что пенсионные выплаты поступают по назначению, а их получатель находится в хорошем состоянии и отвечает критериям для продолжения получения пенсии.

Кстати, согласно новому закону, пенсии находящихся за рубежом украинцев в дальнейшем будут поступать на их счета в украинских банках.

Как можно пройти идентификацию:

  • Обратиться лично в Пенсионный фонд, если лицо находится в Украине.
  • Посредством личного электронного кабинета на портале ПФУ. Для этого нужно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), «Дія.Підпис» или «Дія ID».
  • Через видеоконференцию с представителем ПФУ.
  • Обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, тем самым подтвердив факт личного присутствия.

Указывается, что если не пройти идентификацию вовремя, выплаты пенсии приостанавливаются. После прохождения процедуры все средства возвращаются на счет пенсионера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада готовится расширить круг военнослужащих, имеющих право на выплаты, но данные о потребности в дополнительных бюджетных расходах пока неизвестны

Законопроект не содержит финансово-экономического обоснования расширения категорий военнослужащих, которым будут обеспечены выплаты.

Опора на собственные силы и реформа Секретариата: что ждать от Андрея Пасечника на должности главы ВККС

Новый председатель Высшей квалификационной комиссии судей планирует сделать ВККС финансово независимой, договориться с ОСД и уменьшить влияние иностранных партнеров на Комиссию.

Верховная Рада примет закон о выплатах военнослужащим, выполняющим задания на территории рф

Действие закона будет распространяться на военнослужащих ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Госспецсвязи, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны и разведки центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Верховная Рада планирует ратифицировать Римский статут, – Руслан Стефанчук

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.

Кабмин уточнил, кого обеспечат противогазами на случай применения ядерного оружия против Украины

В частности, правительство определило порядок обеспечения неработающего населения средствами защиты на случай применения ядерного оружия против Украины.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва