Нужно ли проходить пенсионерам за границей физическую идентификацию о продлении выплат

Выехавшие за границу украинские пенсионеры должны пройти обязательную идентификацию для продолжения получения выплат. Об этом сообщает «24 канал».
К списку основных требований, которых должны соблюдать выехавшие за границу пенсионеры, добавилась ежегодная физическая идентификация.
Посредством такой процедуры украинские официальные органы подтверждают, что пенсионные выплаты поступают по назначению, а их получатель находится в хорошем состоянии и отвечает критериям для продолжения получения пенсии.
Кстати, согласно новому закону, пенсии находящихся за рубежом украинцев в дальнейшем будут поступать на их счета в украинских банках.
Как можно пройти идентификацию:
Указывается, что если не пройти идентификацию вовремя, выплаты пенсии приостанавливаются. После прохождения процедуры все средства возвращаются на счет пенсионера.
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