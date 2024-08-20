Нужно ли проходить пенсионерам за границей физическую идентификацию о продлении выплат

К списку основных требований, которых должны соблюдать выехавшие за границу пенсионеры, добавилась ежегодная физическая идентификация.

Фото: freepik

Выехавшие за границу украинские пенсионеры должны пройти обязательную идентификацию для продолжения получения выплат. Об этом сообщает «24 канал».

К списку основных требований, которых должны соблюдать выехавшие за границу пенсионеры, добавилась ежегодная физическая идентификация.

Посредством такой процедуры украинские официальные органы подтверждают, что пенсионные выплаты поступают по назначению, а их получатель находится в хорошем состоянии и отвечает критериям для продолжения получения пенсии.

Кстати, согласно новому закону, пенсии находящихся за рубежом украинцев в дальнейшем будут поступать на их счета в украинских банках.

Как можно пройти идентификацию:

Обратиться лично в Пенсионный фонд, если лицо находится в Украине.

Посредством личного электронного кабинета на портале ПФУ. Для этого нужно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), «Дія.Підпис» или «Дія ID».

Через видеоконференцию с представителем ПФУ.

Обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, тем самым подтвердив факт личного присутствия.

Указывается, что если не пройти идентификацию вовремя, выплаты пенсии приостанавливаются. После прохождения процедуры все средства возвращаются на счет пенсионера.

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