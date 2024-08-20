США не изменили политику по дальнобойным ударам по территории рф несмотря на операцию ВСУ в Курске, — Белый дом

В Белом доме заявили, что позиция США по ударам ракетами большой дальности по российской территории не изменилась.

Позиция Соединенных Штатов Америки по дальнобойным ударам по российской территории не изменилась, несмотря на проведение ВСУ операции в Курской области. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Комментируя наступление в Курской области, она отметила, что украинцы защищают свою территорию от российской агрессии.

«Что я скажу, так это то, что наша политика не изменилась. Мне просто больше нечего добавить к этому», – сказала Жан-Пьер.

Она также добавила, что США не принимали и не участвуют ни в одном из аспектов планирования или подготовки этой операции.

Ранее США запретили использование американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по российской территории.

Кроме того, в США возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по территории россии.

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