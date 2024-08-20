США не изменили политику по дальнобойным ударам по территории рф несмотря на операцию ВСУ в Курске, — Белый дом

Позиция Соединенных Штатов Америки по дальнобойным ударам по российской территории не изменилась, несмотря на проведение ВСУ операции в Курской области. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя наступление в Курской области, она отметила, что украинцы защищают свою территорию от российской агрессии.
«Что я скажу, так это то, что наша политика не изменилась. Мне просто больше нечего добавить к этому», – сказала Жан-Пьер.
Она также добавила, что США не принимали и не участвуют ни в одном из аспектов планирования или подготовки этой операции.
Ранее США запретили использование американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по российской территории.
Кроме того, в США возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по территории россии.
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