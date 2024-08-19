У США заперечили, що блокують дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по території росії

За даними ЗМІ, Вашингтон не отримував офіційного запиту на те, щоб Україна запускала ракети Storm Shadow по рф.

Джерело фото: Jabin Botsford/The Washington Post

Білий дім заперечив інформацію про те, що США блокують запит Великої Британії на надання дозволу бити франко-британськими ракетами Storm Shadow по території рф.

Про це з посиланням на неназваного американського чиновника пише Telegraph.

Так, за даними видання, Вашингтон не отримував офіційного запиту на те, щоб Україна запускала ракети Storm Shadow по росії, що вимагатиме використання деяких систем американського виробництва.

Telegraph вказує, що будь-яке використання Україною цих ракет потребуватиме згоди не лише Великої Британії та Франції, які спільно їх розробляли, а також США.

Раніше у ЗМІ писали, що США нібито понад місяць не відповідають на запит Великої Британії щодо дозволу Україні застосовувати ракети Storm Shadow по території росії. Причина — побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації війни в Україні.

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