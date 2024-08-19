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В США возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по территории россии

15:42, 19 августа 2024
По данным СМИ, Вашингтон не получал официальный запрос на то, чтобы Украина запускала ракеты Storm Shadow по рф.
В США возразили, что блокируют разрешение на удары ракетами Storm Shadow по территории россии
Источник фото: Jabin Botsford/The Washington Post
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Белый дом опроверг информацию о том, что США блокируют запрос Великобритании на предоставление разрешения бить франко-британскими ракетами Storm Shadow по территории рф.

Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет Telegraph.

Так, по данным издания, Вашингтон не получал официальный запрос на то, чтобы Украина запускала ракеты Storm Shadow по россии, что потребует использования некоторых систем американского производства.

Telegraph указывает, что любое использование Украиной этих ракет потребует согласия не только Великобритании и Франции, которые совместно их разрабатывали, а также США.

Ранее в СМИ писали, что США якобы больше месяца не отвечают на запрос Великобритании о разрешении Украине применять ракеты Storm Shadow по территории россии. Причина — опасения администрации Байдена по поводу эскалации войны в Украине.

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