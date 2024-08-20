В Италии арестован мужчина, который напечатал около 11 миллионов евро фальшивых купюр

Фигурант организовал нелегальное предприятие в своем доме.

В Италии арестовали мужчину, который производил фальшивые купюры на сумму 11 млн евро. Также правоохранители ликвидировали его нелегальную печатную фабрику в Неаполе. Об этом сообщает Европол.

По данным следствия, фигурант организовал нелегальное предприятие в своем доме. Во время обыска там был обнаружен 31 цифровой станок, сырье для изготовления фальшивых купюр и поддельных 3 млн евро.

Подозреваемый выпустил более 27% из всех поддельных евро, выявленных и изъятых из обращения в прошлом году. Общая нарицательная стоимость этих банкнот оценивается примерно в 8 млн евро.

Кроме того, по всей Европе изъяли поддельные банкноты разных номиналов на общую сумму около 950 000 евро до попадания в обращение, и все они были изготовлены одним производителем.

В Европоле добавили, что фигурант использовал несколько национальных и транснациональных каналов сбыта, преимущественно – во Франции. Экспертный анализ при поддержке Европейского центрального банка показал, что поддельные защитные элементы на банкнотах были высокого качества.

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