Дніпропетровщина отримала 320 мільйонів гривень на розвиток енергетики

Дніпропетровщина – лідер у програмах «Зроблено в Україні» та енергетичному відновленні.

Дніпропетровська область залишається однією з найактивніших учасниць урядових ініціатив «Зроблено в Україні» та кредитних програм для відновлення енергетики. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками бізнесу регіону, пише Міністерство економіки України.

Зокрема, в рамках підписання нових угод, Дніпровська міська рада отримала фінансування від Sense Bank на суму 320 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на розвиток альтернативних джерел енергії та модернізацію інфраструктури. Фінансування буде надано терміном на 60 місяців, з відстрочкою погашення основного боргу на рік.

Юлія Свириденко зазначила, що область займає третє місце в Україні за кількістю отриманих кредитів у рамках програми «Доступні кредити 5-7-9». З початку року місцеві підприємці отримали 1 090 кредитів на загальну суму 3,7 мільярда гривень. В рамках політики «Зроблено в Україні» бізнес регіону отримав 265,8 мільйона гривень для розвитку виробництв, зокрема у сферах агропереробки, легкої промисловості та меблевого виробництва.

Крім того, 25 сільгосппідприємств області отримали 2,9 мільйона гривень компенсації за придбання вітчизняної техніки, що стимулює попит на продукцію українського машинобудування.

Голова правління Sense Bank Олексій Ступак підкреслив важливість співпраці між фінансовими установами та органами місцевого самоврядування, особливо в умовах дефіциту енергогенерації. Він відзначив, що банк готовий підтримувати муніципалітети через державні програми та власні пільгові кредитні ініціативи.

Юлія Свириденко наголосила, що політика «Зроблено в Україні» включає три основні напрямки: розвиток українського виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор та збільшення експорту. Держава надає бізнесу доступ до грантів, пільгових кредитів та інфраструктурних програм, зокрема на підтримку індустріальних парків, експорту та великих інвестиційних проєктів.

Серед інших питань, які обговорювалися на зустрічі, були кадровий дефіцит, фіскальна політика та повернення українців з-за кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.