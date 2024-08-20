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Потужні геомагнітні бурі створили навколо Землі нове кільце: що кажуть вчені

19:38, 20 серпня 2024
Землю оточують два радіаційні пояси, які є частиною магнітосфери нашої планети, але зараз з’явився ще третій.
Потужні геомагнітні бурі створили навколо Землі нове кільце: що кажуть вчені
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Потужні магнітні бурі створили навколо Землі ще один радіаційний пояс. Про це повідомляє IFLScience.

Як відомо, Землю оточують два радіаційні пояси, які є частиною магнітосфери нашої планети. Радіаційні пояси складаються із заряджених частинок, переважно протонів та електронів, які захопило магнітне поле нашої планети.

Так, внаслідок потужних геомагнітних бур, спричинених збільшеною активністю Сонця, навколо Землі з'явився тимчасовий третій радіаційний пояс.

Його виявив супутник CIRBE, який спостерігає за внутрішнім радіаційним поясом Землі.

Наразі незрозуміло, як довго існуватиме новий радіаційний пояс, але вчені вважають, що цей процес може тривати на місяці і навіть роки. Дослідники вивчають цей пояс і обіцяють представити свої висновки найближчим часом.

Вважається, що більшість заряджених частинок, які перебувають у радіаційних поясах, походять від сонячного вітру, тоді як інші прибувають у вигляді космічних променів. Коли на Землю обрушуються сильні геомагнітні бурі, це може призвести до появи третього шару заряджених частинок, які спіймало магнітне поле нашої планети, кажуть науковці.

Відомо, що потоки високоенергетичних частинок з атмосфери Сонця, які особливо активізуються під час сонячних спалахів, можуть вриватися в радіаційні пояси Землі. Наприклад, 12 років тому сильна геомагнітна буря створила також третій тимчасовий радіаційний пояс навколо Землі, але він зник протягом кількох тижнів.

Одна з геомагнітних бур у травні цього року була найсильнішою із зареєстрованих за останні 20 років. Разом з утворенням третього радіаційного поясу ця буря спровокувала появу полярних сяйв у тих широтах, де їх зазвичай не спостерігають.

Водночас магнітні бурі можуть завдати багато шкоди земним технологіям. Наприклад, це стосується систем GPS, супутникового зв'язку та енергосистем.

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