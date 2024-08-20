Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики з питань акцизів та ліцензування

12:44, 20 серпня 2024
Верховний Суд представив ключові правові позиції у податкових та адміністративних спорах.
Верховний Суд представив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду (КАС) у складі ВС. У документі висвітлено ключові правові позиції, ухвалені судовою палатою з питань податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також колегіями суддів КАС. Ці рішення мають важливе значення для забезпечення єдності судової практики у вирішенні публічно-правових спорів.
Основні питання, відображені в огляді, стосуються:
- Ліцензування виробництва пального;
- Відмови у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування через ненадання первинних документів платником;
- Обов’язку реєстрації акцизного складу;
- Застосування індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності як спеціальної санкції за порушення валютного законодавства;
- Відсутності обов’язку змінювати цільове призначення земельної ділянки у разі зміни функціонального призначення території;
- Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час воєнного стану, якщо допомогу призначено до 31 січня 2023 року;
- Забезпечення виборчих прав громадян з порушенням здоров'я шляхом розумного пристосування виборчих дільниць;
- Відповідальності перевізників за неналежну експлуатацію тахографів та транспортних засобів;
- Адміністративної процесуальної правосуб’єктності представництва нерезидента без статусу юридичної особи;
- Обов’язку суду зупинити провадження, якщо сторона перебуває у складі Збройних Сил України.
У липні 2024 року КАС ВС також висловив інші правові позиції, з якими можна детально ознайомитися в огляді судової практики.
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