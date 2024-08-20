Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики з питань акцизів та ліцензування

Верховний Суд представив ключові правові позиції у податкових та адміністративних спорах.

Верховний Суд представив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду (КАС) у складі ВС. У документі висвітлено ключові правові позиції, ухвалені судовою палатою з питань податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також колегіями суддів КАС. Ці рішення мають важливе значення для забезпечення єдності судової практики у вирішенні публічно-правових спорів.

Основні питання, відображені в огляді, стосуються:

Ліцензування виробництва пального;

Відмови у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування через ненадання первинних документів платником;

Обов’язку реєстрації акцизного складу;

Застосування індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності як спеціальної санкції за порушення валютного законодавства;

Відсутності обов’язку змінювати цільове призначення земельної ділянки у разі зміни функціонального призначення території;

Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час воєнного стану, якщо допомогу призначено до 31 січня 2023 року;

Забезпечення виборчих прав громадян з порушенням здоров'я шляхом розумного пристосування виборчих дільниць;

Відповідальності перевізників за неналежну експлуатацію тахографів та транспортних засобів;

Адміністративної процесуальної правосуб’єктності представництва нерезидента без статусу юридичної особи;

Обов’язку суду зупинити провадження, якщо сторона перебуває у складі Збройних Сил України.

У липні 2024 року КАС ВС також висловив інші правові позиції, з якими можна детально ознайомитися в огляді судової практики.

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