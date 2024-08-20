Дональд Трамп хоче запропонувати Ілону Маску державну посаду, якщо переможе на виборах

Трамп хотів би запропонувати Маску посаду в кабінеті міністрів чи радника у разі, якщо здобуде перемогу на президентських виборах у США.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах готовий призначити американського бізнесмена Ілона Маска своїм радником.

«Він дуже розумний хлопець. Я, безумовно, зробив би це. Він геніальний хлопець», – сказав Трамп, передає Reuters.

У інтерв’ю Трамп дав зрозуміти, що хотів би запропонувати генеральному директору Tesla та SpaseX Ілону Маску посаду в кабінеті міністрів чи радника у разі, якщо здобуде перемогу на президентських виборах.

Кандидат у президенти похвалив мільярдера за його внесок у технології, особливо в галузі електромобілів та освоєння космосу. Він заявив, що Маск може зіграти цінну роль у його кабінеті або в якості радника, залежно від готовності лідера Tesla і SpaseX прийняти таке рішення.

Також кандидат від республіканців заявив, що розгляне можливість скасування податкової пільги у розмірі 7,5 тисяч доларів для деяких нових електромобілів. CNBC зазначає, що це може вплинути на бізнес компанії Tesla, яка продає електромобілі.

Згодом Ілон Маск опублікував фото, на вигляд створене за допомогою штучного інтелекту, де він стоїть за трибуною із підписом «Департамент ефективності уряду».

Пост мільярдер підписав фразою: «Я готовий служити».

Як відомо, Маск підтримав Трампа у липні після того, як на колишнього президента США було скоєно замах під час передвиборного мітингу у Пенсільванії.

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